Suspense 'Ponto de Vista' traz William Hurt e Matthew Fox

O suspense Ponto de Vista, que estréia no país na sexta-feira, 14, aposta nas diversas versões sobre um mesmo fato, no caso, uma tentativa de assassinato ao presidente norte-americano, para montar sua história. Veja também: Trailer de 'Ponto de Vista' Como entrega o título, o filme mostra o atentado por diversos pontos de vista, embora nenhuma testemunha pareça ter algo de realmente novo para adicionar ou desmentir o que já se sabe. Em um dia ensolarado, em uma bela praça de uma cidade espanhola, está o presidente dos Estados Unidos, Ashton (William Hurt), preparando-se para um discurso sobre a guerra contra o terrorismo. No mesmo local está sua equipe de segurança, composta por Thomas Barnes (Dennis Quaid), Kent Taylor (Matthew Fox) e outros. Um policial espanhol (Eduardo Noriega) também tem a sua versão dos fatos. A produtora Rex Brooks (Sigourney Weaver) está gravando o evento para uma reportagem de telejornal. Também estava lá, com uma câmera convenientemente ligada, Howard Lewis (Forest Whitaker), que registrou a tentativa de assassinato. Assim, o diretor Pete Travis e o roteirista Barry Levy repetem o mesmo acontecimento registrado por esses diversos pontos de vista. A repetição, que é o tema do filme, acaba por tornar-se tediosa, porque não avança em hipóteses esclarecedoras do crime. Travis claramente busca uma referência nos filmes da série Bourne, que revitalizaram o gênero. Mas o diretor aqui não tem o mesmo vigor de Paul Greengrass e patina num filme histérico que não cria muita polêmica, mesmo levando-se em conta que este é um ano de eleições presidenciais nos EUA.