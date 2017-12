Susan Sarandon vive mãe de amante do ator Errol Flynn em 'The Last of Robin Hood' Ambições frustradas e sonhos destruídos levaram a atriz Susan Sarandon a se tornar a personificação da mãe que se realiza nos filhos no filme "The Last of Robin Hood”, drama sobre o último romance do astro de matinês Errol Flynn na meia idade com sua amante adolescente.