Susan Sarandon chama papa Bento XVI de 'nazista'

SÃO PAULO - Susan Sarandon causou polêmica no Festival de Cinema dos Hamptons, no estado de Nova York, neste final de semana. A atriz vencedora do Oscar chamou, por duas vezes, o atual papa Bento XVI de "nazista".

Em entrevista ao ator e diretor Bob Balaban, Susan recontou o episódio em que enviou uma cópia do livro Os Últimos Passos de um Homem ao papa anterior, João Paulo II. "O último [papa], não esse nazista que temos agora", afirmou a atriz.

O entrevistador ofereceu, discretamente, uma oportunidade para que contornasse a situação, mas Susan fez questão de repetir a frase, evocando risadas do público presente no auditório.

Susan Sarandon venceu o Oscar de melhor atriz em 1996, por seu papel na adaptação do livro mencionado, dirigida por Tim Robbins, ator e diretor com quem era casada à época.