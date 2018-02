'Super Mario' vai protagonizar filme de animação

Super Mario, o personagem da Nintendo que é um ícone dos videogames em todo o mundo, prepara-se para dar um grande salto para as grandes telas, na forma de filme de animação, anunciou o grupo japonês.

O criador da saga, Shigeru Miyamoto, trabalha no projeto em colaboração com Chris Meledandri, fundador e presidente do estúdio americano Ilumination Entertainment, conhecido, entre outras obras, por Meu malvado favorito.

"As pessoas me diziam que fazer um videogame e fazer um filme era parecido, mas é totalmente diferente", comentou Miyamoto em coletiva de imprensa em Tóquio.

Apesar de o projeto já estar bem adiantado, ainda não se decidiu a data de lançamento nos cinemas.

O filme é uma coprodução Nintendo e Universal Pictures.

O anúncio foi feito depois que a empresa de Kyoto registros sólidos resultados trimestrais graças ao sucesso de seu novo console, Switch, e seus jogos associados, entre os quais Super Mario Odyssey.

A Nintendo também lançou há pouco tempo aplicativos móveis. Com a diversificação para a animação busca promover seus personagens e atrair novos personagens.

Super Mario já teve um filme estrelado por Bob Hopkins e John Leguizamo em 1993, mas teve um êxito muito limitado nas bilheterias.