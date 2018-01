Super-Homem terá mesmo roteirista de 'Cavaleiro das Trevas'

O americano David Goyer, roteirista de "Batman Begins" (2005) e um dos autores de "Batman - O Cavaleiro das Trevas" (2008), será responsável pelo texto de "Man of Steel" ("Homem de aço", na tradução livre), próximo filme do Super-Homem.

Segundo a revista "Variety", o filme, que terá produção da Warner Bros. e da Legendary Pictures, não deve ter Brandon Routh, protagonista de "Superman - O Retorno", e Bryan Singer, diretor do longa.

David Goyer já trabalhou como diretor em filmes como "Blade: Trinity" (2004) e "Alma Perdida" (2009).

A revista explica que a Warner luta contra o relógio para impulsionar o projeto antes do ano que vem, caso contrário terá que pagar milhões aos herdeiros do criador do Super-Homem, Jerome Siegel, pela exploração do personagem.

Os herdeiros de Siegel e de Joe Shuster, cocriador do personagem, se tornarão proprietários dos direitos do Super-Homem a partir de 2013.