Super-Homem deve usar preto em 'Liga da Justiça'

Henry Cavill, a estrela de Homem de Aço, postou uma foto de uma roupa preta que seria do Super-Homem em sua conta do Instagram na segunda-feira, 15. Ele deve voltar às telas em Liga da Justiça, no ano que vem.

** Alerta de spoiler**

O super-herói de Cavill encontrou a morte na conclusão de Batman vs Superman, no começo do ano.

O último filho de Krypton foi originalmente ressucitado numa roupa preta depois de ter sido morto na história em quadrinho de 1993.

#Superman A photo posted by Henry Cavill (@henrycavill) on Aug 15, 2016 at 11:58am PDT

Cavill não seria o primeiro super-homem a usar uma roupa preta. Brandon Routh, de O Retorno do Super-Homem, e Dean Cain, em Lois & Clark, também vestiram preto no lugar dos tradicionais azul, vermelho e amarelo.