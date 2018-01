Super-heróis e sequências desafiam bilheterias de verão nos EUA Por Carl DiOrio LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Antes de cada verão norte-americano, Hollywood costuma gabar-se dos filmes fantásticos que tem prontos para lançar e que certamente alcançarão novos picos de bilheteria. Este ano, porém, a expectativa é menor. Os executivos dos maiores estúdios procuram precaver-se contra qualquer otimismo injustificado. "Será difícil nos compararmos ao verão passado, ainda mais com quatro filmes que renderam 300 milhões de dólares cada", diz o vice-presidente da Paramount, Rob Moore. "É pouco provável que isso se repita este ano, mas a pergunta é: 'Quantos filmes de 200 milhões vamos ter?"'. Entre os potenciais blockbusters da temporada estão: "Homem de Ferro", da Paramount (estréia marcada para 2 de maio), "As Crônicas de Narnia -- Príncipe Caspian", da Disney (16 de maio), "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", da Paramount (22 de maio), "Agente 86", da Warner Bros. (20 de junho), "Hancock", da Sony (2 de julho) e "Batman -- O Cavaleiro das Trevas", da Warner (18 de julho). Três desses filmes são sequências, e um quarto, "Agente 86", pode chamar a atenção do público por ser baseado num seriado de sucesso na TV. Mas, com apenas sete sequências ao todo, contra 13 no ano passado, as perspectivas dos estúdios no verão norte-americano vão depender em grande medida dos lançamentos originais. Entre os títulos originais, duas das apostas mais certeiras estão agendadas para estrear em junho e são animações de estúdios de renome: "Kung Fu Panda", da DreamWorksAnimation, e "Wall-E", da Pixar. A Warners conta com "Batman -- O Cavaleiro das Trevas", estrelado por Christian Bale, e a sequência de "Quatro Amigas e um Jeans Viajante". A Universal tem duas sequências, das quais "O Incrível Hulk" (13 de junho) é vista mais como um remake. "Hellboy 2 -- O Exército Dourado", com Guillermo del Toro, pode ter performance melhor que o filme original, e "A Múmia -- Tumba do Imperador Dragão" só vai surpreender se seus resultados forem muito inferiores aos dois primeiros filmes da franquia, grandes sucessos de bilheteria. Na Sony, a ênfase é sobre os grandes astros. Além de "Hancock", com Will Smith, previsto para dominar o feriadão de 4 de julho, o estúdio tem uma nova comédia de Adam Sandler, "You Don't Mess With the Zohan" (6 de junho), e Will Ferrell contracenando com John C. Reilly em "Step Brothers" (25 de julho).