'Super 8' bate ceticismo e emplaca primeiro lugar nos cinemas

Super 8, uma história de suspense e ficção científica sem grandes nomes no elenco, chegou ao topo das bilheterias dos cinemas da América do Norte neste fim de semana, apesar das dúvidas a respeito de sua campanha de lançamento, baseada no segredo sobre a trama.

De acordo com a estimativa do estúdio divulgada neste domingo, o lançamento da Paramount faturou cerca de 37 milhões de dólares nos seus primeiros três dias em cartaz, acima das estimativas de entre 25 a 30 milhões.

O filme, que teve trailers promovidos pelo Twitter, arrecadou um milhão adicional na quinta-feira.

Numa temporada de sequências de sucesso e super-heróis nos cinemas dos Estados Unidos, Super 8 é o primeiro filme de ação original a chegar no primeiro posto em três meses.

O campeão do fim de semana passado, X-Men: Primeira Classe, o quinto da série, caiu para o segundo lugar, com 25 milhões de dólares. Se Beber Não Case 2, com 18,5 milhões, completou o pódio.

Além de Super 8, o único novato entre os dez mais foi o infantil Judy Moody and the NOT Bummer Summer, que ficou em sétimo, com 6,3 milhões de dólares arrecadados. A expectativa era que o filme pudesse chegar aos dez milhões.

O filme

A bilheteria de Super 8 não deixou de ser uma surpresa, apesar do filme contar com J.J. Abrams na direção e ter Steven Spielberg como produtor.

Abrams convenceu os céticos executivos da Paramount a realizar uma campanha de lançamento que privilegiasse um senso de mistério já fora de moda. A indústria fez pouco da estratégia, e pesquisas mostraram baixo entusiasmo do público em potencial.

Na trama, um grupo de garotos de uma pequena cidade de Ohio em 1979 faz um filme com uma câmera super 8 e testemunham um acidente de trem, fato que desencadeia uma série de eventos inexplicáveis. O trailer não mostrava a criatura alienígena em torno da qual o filme se desenvolve.

Na semana passada, a Paramount anunciou que um dia antes da estreia nos cinemas promoveria trechos curtos do filme pelo Twitter. Uma imagem de relance da criatura foi disponibilizada na Internet

A tática de último minuto e críticas positivas parecem ter incentivado o público. De acordo com a Paramount, o filme custou modestos 50 milhões de dólares.

(Reportagem por Dean Goodman)