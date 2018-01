Sundance recebe bem <i>O Cheiro do Ralo</i>, de Heitor Dhalia O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia, está fazendo bela campanha no festival de Cinema de Sundance, que ocorre até o dia 29 na cidade de Park City, EUA. Considerado o mais importante festival de cinema independente do mundo, o Sundance deste ano conta com três produções brasileiras na competição. O Cheiro integra a seleção World Cinema, já teve quatro sessões e será exibido mais duas vezes no dia 26. ?Estou muito feliz. As pessoas estão rindo, adorando, perguntando. O boca-a-boca também está muito bom?, declarou Dhalia, que, além do frio que castiga a cidade, está tendo de administrar a rubéola que o acometeu dias antes de embarcar para o festival.