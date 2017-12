Sundance anuncia filmes que vão competir em 2010

Apoiado pelo Instituto Sundance, de Robert Redford, o festival funciona há anos como plataforma de lançamento para cineastas novatos e alguns dos melhores filmes feitos com orçamentos baixos e exibidos em cinemas de arte, incluindo o atual possível candidato a Oscar "Precious: Based on the Novel Push by Sapphire."

A seleção de filmes para a próxima edição de Sundance, que acontecerá entre 21 e 31 de janeiro, não mudou muito sob o novo diretor, John Cooper, e como de costume inclui um misto de dramas incomuns como "Holy Rollers", sobre um judeu hassídico que vira traficante de drogas, e documentários sérios como "Casino Jack & The United States of Money", do premiado com o Oscar Alex Gibney.

"Meu trabalho é ficar focado e mostrar os melhores e mais originais conteúdos que conseguirmos encontrar," disse Cooper, que, apesar de estar assumindo a direção do festival pela primeira vez em 2010, é há muito tempo um de seus principais programadores e executivos.

Uma mudança em 2010 é que a première de praxe na noite de abertura será substituída pela exibição de um drama, um documentário e um programa de curtas da competição, para representar cada um dos três principais grupos de filmes do festival.

Cooper disse que uma das coisas que mais gosta de fazer em Sundance é ouvir pessoas discutindo os filmes, sua arte e produção, e que ele espera que as modificações intensifiquem o clima de empogação que todos os anos se espalha pelas calçadas nevadas de Park City, Utah, a cidade de montanhas a leste de Salt Lake City onde o festival é realizado.