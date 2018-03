'Sully - O Herói do Rio Hudson', com Tom Hanks, ganha primeiro trailer oficial

O longa Sully - O Herói do Rio Hudson, com Tom Hanks no papel principal, ganhou seu primeiro trailer. Dirigido por Clint Eastwood, o filme desponta como potencial candidato ao Oscar do ano que vem. A estreia no Brasil está marcada para 1º de dezembro.

Em 15 de janeiro de 2009, o mundo testemunhou o Milagre no Hudson, quando o Capitão Sully planou com seu avião danificado até cair nas águas geladas do Rio Hudson, salvando as vidas dos 155 passageiros a bordo. Contudo, apesar de Sully ser saudado pelo público e pela mídia por seu feito sem precedentes na história da aviação, inicia-se uma investigação que ameaça sua reputação e sua carreira.

Sully - O Herói do Rio Hudson, também é estrelado por Aaron Eckhart (Invasão à Casa Branca, Batman - O Cavaleiro das Trevas) no papel do copiloto de Sully, Jeff Skiles e a indicada ao Oscar Laura Linney (A Família Savage, Kinsey - Vamos Falar de Sexo, da série de TV The Big C) no papel da esposa de Sully, Lorraine Sullenberger.