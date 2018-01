Suíça rejeita recurso de Polanski contra prisão

As autoridades também recomendaram ao tribunal suíço encarregado de julgar seu mandado de extradição que rejeite outro recurso dos advogados de Polanski pedindo sua libertação e que rejeite qualquer pedido de libertar sob fiança o diretor de cinema de 76 anos, premiado com o Oscar.

Em 1977 Polanski declarou-se culpado de ter feito sexo com uma menina de 13 anos, mas fugiu dos EUA na véspera do anúncio de sua sentença, em 1978, porque acreditou que um juiz norte-americano pudesse passar por cima do acordo extrajudicial que tinha fechado e pudesse condená-lo a 50 anos de prisão.

"Ainda existe, a nosso ver, um risco muito alto de que ele fuja e de que uma libertação sob fiança ou outras medidas posteriores a uma libertação não possam garantir a presença de Polanski no procedimento de extradição", disse um porta-voz do Escritório Federal de Justiça, Folco Galli.

Os advogados de Polanski tinham apresentado um recurso ao Escritório Federal de Justiça, pedindo que reconsiderasse sua prisão devido a um mandado de extradição dos EUA. Eles também registraram um recurso junto à Corte Penal Federal Suíça, que ainda pode decidir libertar Polanski sob fiança.

As autoridades suíças tinham dito anteriormente que seria muito improvável que Polanski fosse libertado sob fiança. O escritório de justiça tinha pedido à Corte Penal Suíça que rejeitasse a apelação de Polanski, disse Galli.

O advogado de Polanski, Hervé Temime, disse: "Essa recomendação é decepcionante, mas não nos surpreende. Vamos aguardar para ver o que decidem os juízes, os magistrados em cortes independentes."

PRÊMIO PELO CONJUNTO DA OBRA

O cineasta, que tem dupla cidadania francesa e polonesa, foi preso a pedido dos Estados Unidos quando viajou à Suíça em 26 de setembro para receber em um festival de cinema um prêmio pelo conjunto de sua obra.

"Queremos dizer aos tribunais suíços que Roman Polanski se comprometeu a permanecer na Suíça durante esse processo e atender a todos os pedidos que lhe forem feitos", disse Temime a jornalistas.

"Esperamos que os juízes suíços possam ignorar esse linchamento na mídia, que não guarda relação alguma com justiça."

O cineasta, que recebeu o Oscar de melhor diretor por seu filme de 2002 "O Pianista", sobre o Holocausto, também foi acusado de dar drogas e álcool à menina.

Polanski tinha fechado um acordo com promotores de Los Angeles para confessar-se culpado da acusação sexual e cumprir 42 dias de prisão para ser submetido a exames psiquiátricos, prazo esse que já cumprira na prisão. Mas ele acreditava que o juiz poderia passar por cima do acordo e condená-lo a até 50 anos de prisão.

As autoridades norte-americanas têm até 60 dias para formular um pedido firme de extradição, mas Polanski poderá apelar junto aos tribunais suíços. Fontes judiciais americanas já disseram que, se Polanski o contestar, o complexo processo de extradição poderá se arrastar por anos.