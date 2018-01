Suíça não extraditará Polanski até caso ser concluído nos EUA

Autoridades suíças afirmaram nesta sexta-feira, 12, que não extraditarão o diretor Roman Polanski para os EUA até que as cortes de Los Angeles concluam o caso dele em definitivo. O cineasta é acusado de fazer sexo com uma menor da idade há 33 anos.

O Ministério da Justiça afirmou que não faria sentido extraditar Polanski enquanto ele ainda busca uma resolução para seu caso nos EUA. Ele é acusado de fazer sexo com uma menina de 13 anos, em 1977.

Os advogados do diretor de 76 anos insistem que ele cumpriu sua pena integralmente em 1978, quando passou 42 dias em uma prisão na Califórnia, sendo submetido a testes psiquiátricos. Os magistrados de Los Angeles têm discordado dessa defesa, mas os advogados de Polanski prometem apelar.

O funcionário suíço Rudolf Wyss disse, nesta sexta-feira, que a extradição depende de uma decisão clara do sistema judiciário de Los Angeles. As informações são da Associated Press.