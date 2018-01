Sucessos das Spice Girls podem virar musical em Londres

A criadora do espetáculo teatral "Mamma Mia", Judy Craymer, planeja montar um musical baseado nos maiores sucessos do grupo Spice Girls nos anos 90.

A informação é do site do diário britânico "The Guardian", que arrisca que o espetáculo poderia ter o título de "Viva Forever", um dos grandes sucessos do grupo britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em declarações ao jornal, Craymer diz que a peça seria uma homenagem a um grupo que criou "uma música própria com uma mensagem divertida". Segundo ela, o estilo e o humor das Spice Girls podem estar bem representados em cena.

Caso a ideia de Craymer siga adiante, as Spice Girls se uniriam aos muitos artistas que, como os grupos Abba e Queen, tiveram musicais baseados em seus sucessos.

O musical "We Will Rock You", do Queen, está há oito anos em cartaz em Londres e "Mamma Mia", baseado nas músicas do Abba, recebeu mais de 42 milhões de espectadores.