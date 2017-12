Sucesso na web, Serpentes a Bordo lidera bilheteria nos EUA "Serpentes a Bordo", filme que se tornou um sucesso na internet antes de chegar às telonas, liderou a bilheteria norte-americana no último fim de semana, arrecadando modestos US$ 15,25 milhões, pouco a mais que "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", longa que ficou em segundo lugar com US$ 14,1 milhões. O campeão da bilheteria, dirigido por David R. Ellis e estrelado por Samuel L. Jackson, conta a história de um assassino profissional que libera centenas de serpentes venenosas em um avião com o objetivo de evitar que um adolescente testemunhe em um julgamento. O total arrecadado por "Serpentes a Bordo", US$ 15,25 milhões, foi obtido de quinta-feira a domingo, segundo a distribuidora do longa, a New Line Cinema. Caso os estúdios tivessem somado somente o lucro arrecadado no fim de semana, o filme teria conseguido uma soma de US$ 13,85 milhões, o que colocaria na liderança "Ricky Bobby - A Toda Velocidade". "Acho que as pessoas estavam mais animadas com o marketing e o buzz na internet do que com o filme em si", disse Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations, referindo-se a "Serpentes a Bordo", estrategicamente lançado na web pela New Line Cinema. "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", filme de Adam McKay que foi o campeão da bilheteria nos EUA por dois fins de semana consecutivos e conquistou o segundo lugar neste último fim de semana, traz Will Ferrell (que escreveu o roteiro junto com o diretor) no papel de Ricky Bobby. Famoso piloto de corrida, Ricky leva uma vida dos sonhos até que, depois que uma colisão na pista, vai parar no hospital, perde o juízo e enfrenta tempos difíceis. Após perder a carreira e a mulher, Ricky Bobby abandona o automobilismo e leva os filhos de volta à sua cidadezinha natal. Em terceiro lugar na lista dos filmes mais assistidos pelos norte-americanos ficou "World Trade Center", dirigido por Oliver Stone e protagonizado por Nicolas Cage. O longa, que mostra os atentados de 11 de Setembro, arrecadou US$ 10,8 milhões. "Aprovados" ficou em quarto lugar, com US$ 10,1 milhões e "Step Up", produção da Walt Disney Co., em quinto, com US$ 9,9 milhões. 1. Serpentes a Bordo 2. Ricky Bobby - A Toda Velocidade 3. World Trade Center 4. Aprovados 5. Step Up 6. O Segredo dos Animais 7. Pequena Miss Sunshine 8. Piratas do Caribe - O Baú da Morte 9. Material Girls 10. Pulse