Sucesso na TV, 'Família Soprano' vai retornar como filme

LOS ANGELES - Um prelúdio da bem-sucedida série de máfia norte-americana Família Soprano está sendo desenvolvido como um filme, possivelmente reunindo alguns dos personagens mais amados da TV, informou a New Line Cinema nesta quinta-feira.

A New Line, uma unidade da Warner Bros, informou que comprou o roteiro de The Many Saints of Newark do criador da série, David Chase, e do roteirista da série Lawrence Konner.

O roteiro se passa durante o tumulto racial e social em Newark, Nova Jersey, na década de 1960, e vai focar em tensões entre italianos e afro-americanos.

A New Line informou que o filme deve incluir alguns personagens da série vencedora do Emmy, que terminou em 2007. A série é aclamada por ter iniciado a nova era de ouro da TV, envolvendo personagens complicados e enredos desafiadores, assim como por ter transformado a HBO em uma gigante da indústria.

Não há data de lançamento definida e nenhum anúncio de elenco.

O astro de Família Soprano, James Gandolfini, morreu em 2013 aos 51 anos após um ataque cardíaco e o ator coadjuvante Frank Vincent, que interpretou o chefe da máfia Phil Leotardo, morreu no ano passado.

“David é um contador de histórias magistral e nós, junto a nossos colegas da HBO, estamos animados por ele ter decidido revisitar, e aumentar, o universo Soprano em um filme”, disse o chefe da New Line, Toby Emmerich, em comunicado.

Nenhum diretor está ligado ao filme ainda, informou a New Line.