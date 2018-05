Sucesso na internet, vídeo de panda filhote espirrando vai virar filme

Um dos vídeos mais vistos do Youtube com mais de 100 milhões de acessos, o viral que mostra o espirro de um urso panda filhote vai virar um filme, que deve chegar aos cinemas em 2012. A notícia foi divulgada pelo site da Hollywood Reporter nesta quinta-feira.

The life and times of a sneezing baby panda será dirigido pelas autoras do vídeo, as documentaristas australianas Lesley Hammond e Jenny Walsh.

Com um orçamento de US$ 1,3 milhão, o longa deve começar a ser rodado em outubro deste ano na China. A produção será uma ficção em forma de documentário sobre uma zoologista australiana que viaja ao país para tentar salvar um filhote de panda. Ainda não há informações sobre o elenco.

O vídeo de cerca de 15 segundos foi captado por acaso pela dupla durante as filmagens de um documentário sobre pandas na China, em 1999. O momento do filhote de panda gerou diversas paródias em programas de TV como South Park e 30 Rock e o filme Amor à distância, com Drew Barrymore. Segundo a Hollywood Reporter, o vídeo postado em 2006 ainda gera 150 mil visitas por dia.