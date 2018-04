Sucesso em séries, Netflix tropeça em seus filmes originais

Quando o serviço de streaming Netflix lançou o filme original Beasts of No Nation, em 2015, o ânimo dos cinéfilos despertou com a possibilidade de a Netflix se tornar uma grande produtora de filmes originais. Afinal, o filme contou com uma produção impecável e Idris Elba em um momento inspirado de sua carreira. Um ano depois, no entanto, o streaming mostra graves problemas para se firmar neste segmento, apresentando apenas filmes problemáticos, pouco inventivos e, principalmente, sem coragem de ousar.

Para analisar a dificuldade da Netflix no segmento de filmes, basta olhar o catálogo de lançamentos originais: comédias sofríveis com Adam Sandler e Kevin James, um péssimo documentário ficcional sobre mascotes de torcidas, o frustrante terror Rebirth, o pretensioso Tallulah, além do sem sal Amizades Improváveis, que tenta, desesperadamente, se tornar uma nova e atualizada versão de As Vantagens de Ser Invisível, sucesso com Emma Watson e Logan Lerman. Não deu certo.

Talvez, o grande problema dos filmes da Netflix seja a necessidade de se agarrar ao passado em suas grandes apostas. A empresa investiu milhões em uma parceria com Adam Sandler. O resultado foram filmes como The Ridiculous 6, que tem 0% de aprovação no site de cinema Rotten Tomatoes, e, recentemente, o filme Zerando a Vida, que tem 5% de aprovação. O ator ainda conta com contrato para mais um filme e deve renovar a parceria para mais algumas produções, segundo o diretor de conteúdo da empresa, Ted Sarandos.

Além disso, eles insistem em fazer remakes ou continuações. Neste ano, a empresa apostou em O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino, que tenta recriar as histórias do clássico O Tigre o Dragão. Tudo no novo filme, porém, é sofrível: atuações, roteiro, direção. Até mesmo a edição conta com problemas que fazem o filme perder o ritmo. É totalmente sem o encanto do primeiro. Biografias também não deram certo. Barry, que conta a história do presidente americano Barack Obama, tem um ator principal sem graça, uma história pouco emocionante e uma direção sofrível.

Salvação. A única salvação da Netflix durante o ano, que teve quase 15 filmes lançados, foi o drama espanhol 7 anos. Mesmo com problemas de roteiro, o longa apresentou uma boa ideia e tem um bom desenvolvimento de história. Ele chama a atenção e não faria feio em salas de cinema, caso fosse lançado neste formato.

Para o próximo ano, algumas produções podem ajudar a melhorar a reputação do streaming no setor de filmes originais. Está previsto um filme baseado na animação japonesa Deathnote e já está em produção War Machine, um filme de guerra com o astro Brad Pitt. Tudo, porém, ainda permanece obscuro no universo da Netflix.

Afinal, ainda falta ousadia na produção de filmes originais. Falta buscar nomes consolidados do setor e colocá-los em novas e diferentes situações - como a Amazon fez com Woody Allen, que dirigiu sua primeira série, Crisis in Six Scenes. Falta apostar em novas ideias, e não na falha tentativa de resgatar a nostalgia de pessoas por meio de remakes de filmes antigos ou reciclagem de antigos papéis. O serviço precisa inovar no cinema assim como inovou no mercado de vídeo e de séries: indo em direção ao futuro e sem olhar tanto para trás.