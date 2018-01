Sucesso de "Os Inflitrados" aproxima Scorsese do Oscar O sucesso de bilheteria obtido por "Os Infiltrados", coloca o novo filme de Martin Scorsese na frente na corrida pelo Oscar de 2007. O longa obteve uma arrecadação de US$ 27 milhões em seu primeiro fim de semana em exibição nos EUA e foi a estréia mais rentável de Scorsese até hoje. Os números superam amplamente os de "Cabo do Medo", filme que em 1991 estreou arrecadando US$ 10,3 milhões. Há dois anos, "O Aviador" se tornou o filme de Scorsese a fazer maior sucesso nas bilheterias, arrecadando US$ 213,7 milhões, mas ainda assim não teve uma boa estréia. Dessa vez, os estúdios Warner, produtores de "Os Infiltrados", apostaram em uma estréia forte para um filme que tem no elenco Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon. O filme estreou em 3.017 salas, e atraiu o público com imagens violentas e algumas das maiores estrelas do cinema atual. "Este é só o começo", afirmou à imprensa Dan Fellman, presidente de distribuição nacional dos estúdios Warner. "Os Infiltrados" é considerado um dos favoritos para a nova temporada de prêmios da indústria cinematográfica, que termina no próximo dia 25 de fevereiro, com a entrega do Oscar. Até hoje, o diretor de "Touro Indomável", "Taxi Driver" e "Os Bons Companheiros" nunca ganhou o Oscar, para o qual foi indicado 19 vezes. Apesar da arrecadação e das críticas favoráveis, o filme de Scorsese não é o único a entrar na briga pelo Oscar. Stephen Frears no caminho de Scorsese "A Rainha", de Stephen Frears, também teve uma boa estréia, arrecadando US$ 50 mil em apenas 8 salas nos Estados Unidos. O filme é considerado um dos possíveis candidatos à 79.ª edição do Oscar, especialmente pelo trabalho de Helen Mirren como rainha Elizabeth II. A razão da estréia limitada se deve a uma campanha de distribuição que tem como objetivo popularizar o filme graças à comentários favoráveis do público. É a mesma política escolhida por "Little Children", outro possível concorrente que também estreou este fim de semana. O drama de Todd Field, que concorreu ao Oscar em 2001 por "Entre Quatro Paredes", arrecadou US$ 21.680 em cinco salas. Os distribuidores querem expandir sua exibição nas salas em novembro, após a propaganda "boca a boca" da qual já se beneficiaram muitos vencedores do Oscar. Na próxima semana chegarão às salas americanas "Maria Antonieta", último filme de Sofia Coppola, e a nova versão da vida de Truman Capote, "Infamous". E daqui a 15 dias estreará o esperado "A Conquista da Honra", novo drama de Clint Eastwood, tradicional vencedor do Oscar, e que mais uma vez pode sepultar as esperanças de Scorsese.