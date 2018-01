Sucesso de filme 'Lucy' aumenta fortuna de Luc Besson em US$5 milhões O diretor de cinema francês Luc Besson ficou cinco milhões de dólares mais rico nesta segunda-feira graças ao filme "Lucy”, no qual Scarlett Johansson interpreta uma mulher com um cérebro super poderoso, que liderou as bilheterias norte-americanas no fim de semana.