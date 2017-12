Stevie Wonder toca gaita com saxofonista em Brasília

Um dia depois de se apresentar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Stevie Wonder fez uma mini jam session com um saxofonista que almoçava com a mulher e a filha em um restaurante da Asa Sul. Quando viu Stevie entrar em uma confeitaria, o músico pegou seu saxofone e passou a tocar Garota de Ipanema do lado de fora do local.

O norte-americano ouviu o som e teve uma reação imediata, pedindo que seus assessores buscassem sua gaita. Stevie saiu da confeitaria e se colocou ao lado do músico, tocando com ele por um tempo em frente a uma pequena plateia.

O show de Stevie Wonder em São Paulo será no próximo sábado, no Campo de Marte, dentro do festival Circuito Banco do Brasil, que terá shows à partir das 13h de Jason Mraz, Ivete Sangalo, Capital Inicial, Criolo e o Baile do Simonal. Ingressos entre R$ 120 e R$ 240.