Steven Spielberg receberá Globo de Ouro pelo conjunto da obra

O diretor e produtor americano Steven Spielberg receberá o prêmio de honra Cecil B. DeMille durante a próxima edição do Globo de Ouro das mãos Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, entidade que realiza a premiação. O prêmio DeMille, dado pelo conjunto de sua obra, será entregue durante a 65ª edição do Globo de Ouro, que será realizada em 13 de janeiro de 2008, segundo informa a Associação em seu site. Ainda segundo este site, Spielberg receberá o prêmio por sua "extraordinária contribuição à indústria do entretenimento". Ao longo de sua extensa carreira, Steven Spielberg recebeu seis prêmios Globo de Ouro, sendo indicado 18 vezes no total, em diferentes categorias. Entre os últimos vencedores do prêmio que o diretor americano irá receber estão Warren Beatty (2007), Anthony Hopkins (2006), Robin Williams (2005), Michael Douglas (2004), Gene Hackman (2003), Harrison Ford (2002), Al Pacino (2001) e Barbra Streisand (2000).