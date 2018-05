O produtor Steven Spielberg mandou demitir Megan Fox da franquia Transformers depois de a atriz declarar que o diretor Michael Bay era "como Hitler" nos estúdios. A revelação foi feita pelo próprio Bay em uma coletiva de lançamento de Tranformers 3 no início do mês. "Vocês conhecem Hitler. Steven [Spielberg] mandou demiti-la imediatamente", disse.

Megan Fox disse à época das gravações do longa que sua saída da franquia foi por vontade própria, motivada por melhores oportunidades. Ela interpretou Mikaela Banes, a namorada do herói vivido por Shia LaBeouf, que continua na saga, nos dois primeiros filmes da série.

Em Transformers 3, que estreia no em 1º de julho, o papel da mocinha é vivido pela inglesa Rosie Huntingdon-Whitley, modelo da grife Victoria Secrets e recentemente eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista Maxim.

Lado Oculto da Lua é o título do novo longa, que tem, além de Shia e Rosie, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, John Tuturro, Frances McDormand e Tyrese Gibson no elenco. Os atores desembarcaram no Brasil nesta segunda-feira, 20, para divulgar o filme. Veja o trailer: