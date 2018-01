Steve Buscemi e Sienna Miller estrelam remake Steve Buscemi e Sienna Miller protagonizam um longa-metragem que explora a relação entre a mídia e as celebridades, remake de um filme original holandês do diretor Theo van Gogh, que morreu assassinado. Crítico declarado do islã que em 2004, morto por um militante holandês de origem marroquina, Van Gogh planejava, antes de morrer, adaptar uma trilogia de filmes para Hollywood. O primeiro dos três é Interview. O ator americano Buscemi, que também dirigiu a nova versão, faz o papel de um repórter cansado chamado Pierre que, a contragosto, aceita o pedido de seu editor de entrevistas Katya, estrela de filmes de terror de baixa qualidade. Os dois se desentendem, mas uma virada do destino os reúne novamente no apartamento de Katya, onde conversam, discutem, se beijam e trocam seus segredos mais sombrios. Explicando porque aceitou fazer o filme, Buscemi disse a jornalistas na quarta-feira: "Assisti aos três filmes e gostei demais deles. Gostei do fato de serem tão movidos pelos personagens." Ele também gostou do relacionamento que se forma entre duas pessoas à primeira vista tão diferentes, mas que acabam descobrindo ter semelhanças. Buscemi disse que ele e o roteirista modificaram o roteiro original para que fizesse mais sentido num ambiente americano, mas para pelo menos um crítico o filme resultante é brando demais. Sienna reflete Sienna Miller, que na vida real é um dos alvos favoritos dos tablóides britânicos, tendo seus relacionamentos e suas roupas constantemente expostos nas primeiras páginas da imprensa, tem muito em comum com seu personagem no filme. Buscemi disse que, quando lhe sugeriram que chamasse Sienna para trabalhar em Interview, ele não conhecia o trabalho da atriz. Sienna vem sendo elogiada pela crítica por sua atuação. David D´Arcy, da Screen International, descreveu o trabalho dela como sua melhor performance até hoje. Em entrevista anterior, Buscemi disse à Reuters que ficou espantado pela maneira como a mídia invade a vida de Sienna. "O que ela suporta é uma insanidade", disse. "Passamos uma semana ensaiando em Londres, e eu ficava chocado quando saíamos do local do ensaio e uma multidão de paparazzi nos aguardava. Entrávamos no carro, e ele nos seguiam". O próximo filme da trilogia da Van Gogh a ser refeito é Blind Date, que será dirigido por outro ator e diretor, Stanley Tucci.