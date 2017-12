Stephen King anuncia adaptação de 'A Torre Negra' para o cinema

O escritor Stephen King anunciou nesta terça, 3, através de uma mensagem no Twitter que seu romance A Torre Negra chegará aos cinemas com atores Matthew McConaughey e Idris Elba no elenco. "É oficial: 'O homem de preto fugiu através do deserto e o pistoleiro seguiu-o' ", disse o escritor em sua mensagem citando a primeira frase do livro O Pistoleiro e acompanhado a hashtag #DarkTowerMovie (filme 'A Torre Negra').

Composta por oito livros, juntamente com mais de uma dúzia de quadrinhos, a série Dark Tower, foi criada há mais de três décadas e mistura elementos do velho oeste, fantasia e horror.

A adaptação audiovisual de A Torre Negra é um projeto que tem tido muitas voltas por Hollywood nos últimos anos não se concretizou até agora. Em 2011, houve especulações de que o ator espanhol Javier Bardem seria parte de um megaprojeto audiovisual, sob as ordens do diretor Ron Howard, que se adaptaria os livros de King em três longas-metragens e duas minisséries de televisão. Finalmente problemas de financiamento levaram ao estúdio Universal a desistir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora será Sony, que é responsável pela adaptação que terá Matthew McConaughey no papel de homem de preto e Idris Elba como o pistoleiro, e é possível que seja o primeiro filme de outros que poderão vir no futuro. O longa tem estreia prevista para janeiro de 2017.