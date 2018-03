Stephen Fry fala publicamente de sua experiência com o câncer

O comediante, ator, diretor e escritor britânico Stephen Fry publicou nesta sexta-feira, 23, em sua conta no YouTube um vídeo no qual relata seu recente diagnóstico de câncer de próstata e convida todos os homens "de certa idade" a realizar exames preventivos de maneira regular.

Fry, que completará 61 anos em agosto, decidiu gravar um vídeo "para publicar" a verdade, para "esclarecer que está em boa forma" e explicar os detalhes do seu diagnóstico e tratamento.

Segundo relatou o ator, sua história com o câncer - "finalmente me atrevi a mencionar a palavra" - começou em novembro do ano passado com uma visita ao seu médico, com a simples intenção de se vacinar contra a gripe, e o profissional sugeriu um check-up.

Entre as avaliações houve um exame de sangue no qual foi analisado o nível do denominado antígeno prostático específico (PSA, na sigla em inglês), uma proteína produzida na próstata liberada em quantidades mínimas na irrigação sanguínea em homens doentes.

Após um resultado um pouco mais alto do que o normal de seu PSA, o médico de família solicitou exames de imagem, visitas ao especialista e biópsias para confirmar os temores iniciais.

O diagnóstico definitivo, segundo o comediante, foi de um adenocarcinoma de próstata, que decidiu, de acordo com o seu médico, tratar com cirurgia para extirpar a próstata.

Fry expressou sua felicidade ao informar que, após a operação, está livre do câncer, embora ainda esteja aguardando mais resultados que confirmem que não há nenhum resquício da doença, e mostrou seu agradecimento à sua família por apoiá-lo durante a recuperação de um incidente "infeliz e algo indigno".

O ator quis utilizar a ocasião para ressaltar a importância de os homens se realizarem exames de maneira regular, pois são tão simples como uma análise de sangue e podem salvar vidas.