Stephen Fry dirigirá um filme sobre um matemático indiano O diretor britânico Stephen Fry dirigirá um filme sobre a história de seu herói de juventude, um gênio matemático indiano que estudou na Universidade de Cambridge (Reino Unido), informa hoje o jornal indiano Hindustan Times. Com este filme, o polifacético Fry, que é também ator, comediante e escritor, quer cumprir um de seus velhos sonhos: filmar a vida de Srinivasa Aiyangar Ramanujan, o matemático que lhe fez ver os números de uma forma mais atraente quando ele estudava em Cambridge. "Aprendi sobre o homem que sabia sobre o infinito quando estava na Universidade. Eu estudava literatura e a matemática me parecia muito aborrecida até que li sobre Ramanujan e me interessei totalmente", disse o diretor britânico. O desafio que Fry enfrenta com o filme, que será co-produzido por seu colega e amigo indiano Dev Benegal, é relatar uma história sobre operações matemática de modo que possa atrair o espectador, declarou. Ramanujan, um menino pobre sem estudos, ficou obcecado pela matemática desde muito jovem e quando trabalhava como empregado do porto de Madras escreveu cartas a vários cientistas de Cambridge. Uma delas caiu nas mãos do professor G.H. Hardy, que, surpreendido pelos teoremas matemáticos que o jovem indiano explicava, convidou-o a ir à Inglaterra para trabalharem juntos. O filme, que será rodado em Tamilnadu (sudeste da Índia) e em Cambridge, é centrado na relação entre professor e aluno e espera-se que chegue às telas no ano que vem. O filme será uma co-produção de Gina Carter e Stephen Fry Sprout Productions e Bengal Tropic Films.