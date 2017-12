Stephen Fry apaga conta no Twitter após ser criticado por comentário no Bafta

O comediante britânico Stephen Fry apagou sua conta no Twitter após as críticas recebidas pelos controversos comentários feitos quando apresentou a cerimônia de entrega dos prêmios Bafta no domingo, de acordo com a BBC.

Fry enfrentou uma avalanche de críticas de usuários da rede social após comparar o aspecto da figurinista Jenny Beavan, que subiu ao palco para receber um dos Bafta pelo trabalho em Mad Max: Estrada da Fúria, com o de uma "vagabunda".

Os seguidores de Fry no Twitter manifestaram sua indignação por esse comentário e exigiram desculpas pelas referências a Beavan, que, segundo o apresentador esclareceu mais tarde, é "uma querida amiga" e que tinha entendido o que aparentemente foi uma "piada".

Posteriormente, o comediante postou na rede social uma foto em que aparecia junto com Beavan após a cerimônia, acompanhada da frase: "Jenny vagabunda Beavan e Stephen atroz misógino canalha Fry, na festa de depois (do Bafta)". Apesar da foto publicada, o britânico eliminou seu perfil no Twitter, onde era muito ativo.

Fry apresenta a cerimônia de prêmios do cinema britânico há 11 anos e seus discursos sempre se caracterizaram pelos comentários irônicos e referências muitas vezes dirigidas às estrelas que participam da cerimônia.

Beavan, que ganhou o Bafta de melhor figurino por Mad Max: Estrada da Fúria, subiu ao palco para receber o prêmio vestida com uma jaqueta de couro preta, uma camiseta branca e calças pretas, estilo que contrastou com os escolhidos pelos atores e atrizes, com elegantes vestidos e ternos de alta costura.

Após a figurinista encerrar o discurso de agradecimento e deixar o palco, Fry comentou com a plateia que "só uma das melhores figurinistas do cinema compareceria a uma cerimônia vestida como uma vagabunda".