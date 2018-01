Stephen Frears irá presidir júri do Festival de Cannes O diretor britânico Stephen Frears, cujo filme mais recente, A Rainha, fala sobre a família real e a morte da princesa Diana, irá presidir o júri do Festival de Cinema de Cannes deste ano, informaram os organizadores na quinta-feira. "Claro que é uma honra, mas também uma alegria por poder ver filmes incríveis de todo o mundo", disse Frears em um comunicado. Frears chamou atenção da mídia pela primeira vez com seu trabalho de 1985, My Beautiful Launderette, sucesso seguido por O Amor Não Tem Sexo e Ligações Perigosas. A 60.ª edição do festival acontecerá entre 16 e 27 de maio. No ano passado, o presidente foi o cineasta Wong Kar-Wai, primeiro chinês a liderar o júri do festival.