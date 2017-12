'Star Wars' vira filme de animação e tem estréia em agosto

Star Wars está voltando aos cinemas no formato animação. Star Wars: The Clone Wars tem estréia prevista nos Estados Unidos para 15 de agosto, liderando uma série de curtas-metragens de 30 minutos que será exibida nos canais Cartoon Network e TNT. "Senti que tinham ainda muitas histórias de Star Wars a serem contadas", disse o criador George Lucas, que é produtor-executivo do novo projeto. "Estava ansioso para contar algumas dessas histórias através de animação e ao mesmo tempo levar para frente a arte de animação." O longa-metragem e os curtas misturam heróis de Star Wars como Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Padme Amidala com outros novos personagens. A Lucasfilm já produziu mais de 30 episódios de The Clone Wars.