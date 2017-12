‘Star Wars: Últimos Jedi’ tem a segunda melhor estreia da história nos EUA

Como era esperado, Star Wars: Os Últimos Jedi foi um estouro nas bilheterias norte-americanas. O longa que segue a saga estrelar iniciada em 1977 arrecadou US$ 220 milhões em bilheteria, tornando-se a segunda melhor estreia de um filme da história dos Estados Unidos.

As informações são da agência de notícias Associated Press.

O topo do ranking ainda pertence ao antecessor do longa de Rian Johnson, O Despertar da Força, que marcou o retorno da saga às telonas e arrecadou US$ 248 milhões na estreia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ 'Um Jedi não desiste', garante Mark Hamill, astro de 'Star Wars'

Ainda assim, Os Últimos Jedi pode se vangloriar de entrar para o seleto grupo de filmes que ultrapassaram as barreiras de US$ 200 milhões no fim de semana de estreia nos EUA, ao lado de O Despertar da Força, Jurassic World e Os Vingadores.

Há uma expectativa de mercado, de acordo com o site da revista Variety, que Os Últimos Jedi seja capaz de ultrapassar a barreira dos US$ 2 bilhões em bilheteria ao redor do mundo - o antecessor, para comparação, reuniu US$ 2,07 bilhões no total.

Star Wars: Os Últimos Jedi tem a direção de Rian Johnson e traz o retorno de Mark Hamill e Carrie Fischer aos papéis de Luke Skywalker e Leia Organa. O elenco conta com uma nova geração de atores Daisy Ridley, Johyn Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac.