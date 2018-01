'Star Wars' passa 'Avatar' e se torna maior bilheteria dos Estados Unidos

O longa Star Wars: O Despertar da Força quebrou o recorde de Avatar e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos. O sétimo filme da saga criada por George Lucas ultrapassou os US$ 760,5 milhões arrecadados pela produção de James Cameron. Os dois longas são os únicos que ultrapassaram a marca de US$ 700 milhões no mercado norte-americano. O filme alcançou o primeiro lugar do ranking em apenas 20 dias de exibição.

Star Wars: O Despertar da Força foi o filme de maior bilheteria no Reino Unido em 2015, após arrecadar 94,06 milhões de libras (US$ 138,6 milhões) desde sua estreia no último dia 17 de dezembro, informou nesta segunda-feira a BBC.

Dessa forma, o sétimo episódio da saga criada por George Lucas superou os 93,5 milhões de libras (US$ 137,7 milhões) arrecadados por 007 contra Spectre, o último filme de James Bond, segundo os dados divulgados pela emissora pública britânica.