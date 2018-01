‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ passa marca de US$1 bilhão no feriado de ano-novo

Star Wars: Os Últimos Jedi vai ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias do mundo todo neste feriado de ano-novo – o filme se manteve na liderança global nos últimos dias, e deve bater o recorde de A Bela e a Fera em 2017, que arrecadou US$ 1,26 bilhão nas bilheterias neste ano, segundo projeções do Hollywood Reporter.

+ Corpos em convulsão marcaram o ano de 2017 no cinema

Os Últimos Jedi já passa toda a arrecadação de Rogue One, de 2016, mas ainda tem um longo caminho para chegar na marca de O Despertar da Força, o sétimo episódio da saga, de 2015. Foram US$ 2,06 bilhões para o filme que trouxe de volta Mark Hammill, Carrie Fisher e Harrison Ford.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva também está com bons números ao redor do mundo: a continuação do clássico de Sessão da Tarde deve fechar o feriado com cerca de US$ 350 milhões arrecadados no mundo. A Escolha Perfeita 3 termina o fim de semana em 3.º lugar nos EUA, seguido de perto por O Rei do Show, estrelado por Hugh Jackman, que deve fechar o feriado com US$ 54 milhões.