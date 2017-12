'Star Wars: Os Últimos Jedi' arrecada US$ 45 milhões na pré-estreia nos EUA

Star Wars: Os Últimos Jedi arrecadou US$ 45 milhões em sua primeira noite nos cinemas Estados Unidos, o que transforma o oitavo episódio da saga galática no segundo filme de maior sucesso de bilheteria na história do país levando em consideração apenas as sessões de pré-estreia.

O filme perde apenas para o sétimo episódio da saga, Star Wars: O Despertar da Força (2015), que detém o recorde de US$ 57 milhões arrecadados na pré-estreia nos EUA, segundo dados do site especializado em cinema Box Office Mojo.

+ 'Um Jedi não desiste', garante Mark Hamill, astro de 'Star Wars'

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fora dos EUA, onde o filme dirigido por Rian Johnson chegou às telonas já na quarta-feira em alguns países, o oitavo episódio já arrecadou US$ 60,8 milhões.

Os analistas apostam que Os Últimos Jedi pode superar os US$ 200 milhões no primeiro fim de semana nos EUA, colocando o filme como um dos mais lucrativos da história ao lado de O Despertar da Força, com US$ 248 milhões, Jurassic World (2015), com US$ 209 milhões, e Os Vingadores (2012), com US$ 207 milhões.

Internacionalmente, a arrecadação do filme pode chegar a US$ 425 milhões, o que o deixaria atrás de Velozes e Furiosos 8, que arrecadou US$ 542 milhões, o próprio O Despertar da Força, com US$ 525 milhões, e Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2, que teve US$ 438 milhões em bilheteria.