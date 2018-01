'Star Wars: Os Últimos Jedi' arrecada quase 100 milhões de dólares de bilheteria na América do Norte

O oitavo episódio da saga Star Wars faturou 99 milhões de dólares no fim de semana prolongado de Natal nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá. Os estúdios Lucasfilm, da Disney, também informaram na úlitma terça-feira, 26, que o filme registrou US$ 395,6 milhões no mercado doméstico e US$ 96 milhões no exterior, acumulando uma bilheteria global de US$ 791 milhões.

O recorde de receitas mundiais, no entanto, pertence a Avatar (2009), com 2,7 bilhões de dólares. Star Wars: o Despertar da Força (2015), filme anterior da franquia, arrecadou pouco mais de US$ 2 bilhões.

Três estreias o seguem nos primeiros lugares da bilheteria. O filme de aventuras Jumanji: Welcome to the Jungle ficou em segundo lugar, com 55,4 milhões de dólares - inclusive na segunda-feira de Natal -, seguida de Pitch Perfect 3, terceiro filme da comédia musical sobre um coro universitário, cujas cantoras se reúnem para uma turnê no exterior (26,5 milhões de dólares).

'Star Wars: Últimos Jedi' tem a segunda melhor estreia da história nos EUA

Em quarto lugar está O Grande Showman, que conta a história do mago P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman. O filme arrecadou 8,6 milhões de dólares em seus primeiros três dias de exibição.

Ferdinando, filme de animação sobre as aventuras na Espanha de um touro com grande coração, ficou em quinto lugar, ao arrecadar 7 milhões de dólares neste fim de semana (US$ 26,6 milhões no total).

