'Star Wars - O Despertar da Força' tem trailer divulgado; veja

O novo filme da franquia Star Wars, O Despertar da Força, teve seu primeiro trailer nacional divulgado nesta sexta-feira, 28, pela Walt Disney Company no Brasil (veja abaixo).

Harrison Ford vai reviver seu papel como Han Solo em Star Wars: Episódio VII. Além de Ford, o elenco do filme conta com Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Kenny Baker e Peter Mayhew e Lupita Nyong'o. Star Wars: Episódio VII deve chegar às telonas no dia 17 de dezembro de 2015.