'Star Wars: O despertar da força' tem 11 indicações no MTV Movie Awards

Ele pode ter sido esnobado no Oscar, mas Star Wars - O Despertar da Força mostrou seu poder nesta terça-feira, quando liderou as indicações dos prêmios do MTV Movie Awards ao ser lembrado em 11 categorias.

A atriz britânica e revelação Daisy Ridley, de 23 anos, abriu caminho para o sétimo capítulo da saga sendo indicada a melhor atuação feminina, melhor herói e melhor luta no filme da Walt Disney, que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo.

John Boyega, de 23 anos, foi indicado como melhor revelação e melhor atuação em filme de ação por seu papel como Finn, um Stormtrooper vira-casaca, e "O Despertar da Força" irá concorrer a melhor filme do ano e melhor elenco na cerimônia de abril, cujos prêmios são escolhidos pelo público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Star Wars - O Despertar da Força não venceu nenhuma das cinco estatuetas a que concorria no Oscar em fevereiro - entre elas efeitos especiais e edição - e não foi sequer indicado a melhor filme.

Mas o MTV Movie Awards é coisa de fã. "Ele trata de blockbusters que a plateia faz fila para ver: comédias, filmes de super-herói, ficção científica, fantasia", disse a produtora executiva da premiação, Casey Patterson, em um comunicado.