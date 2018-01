'Star Wars: O Despertar da Força' arrecada 53 milhões de dólares na China

Star Wars: O Despertar da Força quebrou recordes na China vendendo 53 milhões de dólares em ingressos em seu primeiro fim de semana em cartaz no país, impulsionando o filme a se tornar o terceiro com maior bilheteria no mundo, disse a Walt Disney neste domingo, 10.

Os números na China representam a maior estreia de um filme num sábado ou domingo na indústria do cinema no país, afirmou o estúdio da Disney em comunicado.

No mundo todo, O Despertar da Força, sétimo filme da série criada por George Lucas, já arrecadou 1,73 bilhão de dólares, disse a Disney, passando a cifra de 1,67 bilhão de dólares amealhados por Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros para se tornar o terceiro na lista das maiores bilheterias da história.

É a China que vai decidir se O Despertar da Força irá ultrapassar Avatar como o filme com recorde histórico de arrecadação. Avatar levantou 2,8 bilhões de dólares após sua estreia em dezembro de 2009.

A saga de Star Wars, que teve início em 1977, não era um fenômeno cultural na China como é em outros países. Os outros filmes da saga não foram exibidos nos cinemas chineses até junho de 2015. A Disney lançou uma mega campanha de marketing para criar interesse na série, colocando até mesmo 500 Stormtroopers na Grande Muralha e promovendo os filmes junto a um pop star local que é considerado uma espécie de Justin Bieber chinês.