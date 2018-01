'Star Wars: Episódio VIII' tem estreia adiada para dezembro de 2017

O oitavo episódio de Star Wars estreará no dia 15 de dezembro de 2017 depois que a Disney, proprietária dos direitos da saga, anunciou nesta quarta-feira que atrasará seu lançamento, antes previsto para 26 de maio.

Este filme, que se encontra atualmente na fase de pré-produção, continuará a trama de Star Wars: O Despertar da Força e contará com a direção de Rian Johnson e com os atores Daisy Ridley, John Boyega e Óscar Isaac no elenco.

O relançamento em dezembro de 2015 da saga idealizada por George Lucas foi muito bem-sucedido e O Despertar da Força, dirigido por J.J. Abrams, acumula até o momento mais de US$ 1,8 bilhão de arrecadação em bilheteria no mundo todo.

Por outro lado, o estúdio manteve a data de estreia do filme Rogue One, o primeiro "spin-off" de Star Wars, que chegará às telas em 16 de dezembro de 2016 com uma história situada antes dos eventos de "Uma Nova Esperança" que acompanha um grupo de rebeldes que tentam roubar os planos da Estrela da Morte.

No elenco de Rogue One estão nomes como Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whitaker e Mads Mikkelsen, entre outros.