'Star Wars: Episódio IX' é adiado para dezembro de 2019 após J.J. Abrams assumir filme

LOS ANGELES - A Walt Disney Co adiou o lançamento do nono capítulo da saga Star Wars para 20 de dezembro de 2019 depois de anunciar, nesta terça-feira, o retorno do cineasta J.J. Abrams à franquia para escrever e dirigir o filme.

A Disney atrasou Star Wars: Episódio IX de sua data de estreia inicial, maio de 2019, após Abrams substituir o cineasta Colin Trevorrow, que rompeu com a Disney na semana passada citando diferenças criativas com o estúdio.

Abrams comandará Star Wars: Episódio IX depois de renovar a saga espacial com O Despertar da Força, sucesso de bilheteria de 2015.

“Em ‘O Despertar da Força’ J.J. nos deu tudo que poderíamos ter esperado, e estou muito empolgada por ele estar voltando para encerrar esta trilogia”, disse a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em um comunicado.

O roteirista e diretor Colin Trevorrow rompeu com o estúdio na semana passada citando visões criativas diferentes para o Episódio IX, informaram a Disney e a Lucasfilm em um comunicado.

Foi o segundo projeto Star Wars a perder um diretor neste ano. Em junho a Disney comunicou que os cineastas Phil Lord e Christopher Miller desistiram do spin-off dedicado ao personagem Han Solo também devido a diferenças criativas. Eles foram substituídos por Ron Howard, veterano de Hollywood e vencedor do Oscar por Uma Mente Brilhante.

Star Wars: Episódio IX é parte da série crescente de filmes do universo Star Wars que continuam a saga Skywalker e de filmes derivados da franquia. O próximo episódio será Star Wars: Os Últimos Jedi, escrito e dirigido por Rian Johnson e com lançamento previsto para dezembro.

O Despertar da Força reuniu os astros do primeiro filme de 1977, Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill, e apresentou uma nova geração de personagens, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo.