'Star Wars': convenção mostra novo trailer e encontro entre gerações de atores

Quando questionado por Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, se gostaria de comandar o sétimo episódio da saga cinematográfica Star Wars, J.J, Abrams negou. A revelação foi feita durante a abertura da décima edição do Star Wars Celebration, evento realizado em Anaheim, na Califórnia, a partir desta quinta-feira, 16, até o dia 19. No painel dedicado ao novo filme, robôs e atores de diversas gerações da franquia e um novo trailer (assista abaixo).

"Eu estava muito ligado em sequências cinematográficas e queria sair um pouco disso", contou o diretor, um confesso grande fã dos filmes criados por George Lucas. Na época, é bom lembrar, Abrams comandava outra franquia de ficção científica nas telonas, Star Trek. Quando decidiu aceitar o posto oferecido por Kathleen Kennedy, o diretor deixou o projeto anterior. "Quando percebi, estávamos discutindo o que poderia acontecer, qual seria a continuação da história encerrada em (Star Wars: Episódio VI) O Retorno de Jedi.

A sequência se tornou uma realidade. Chamada O Despertar da Força, se passará cerca de 30 anos após a vitória dos rebeldes, liderados por Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) e Princesa Leia (Carrie Fisher), sobre o império intergalático, mostrada em O Retorno de Jedi.

No painel dedicado ao novo filme, Abrams revelou o esmero da produção em tentar criar os ambientes e veículos de forma real, como foi com George Lucas, nos anos 1970 e 1980, e não somente se apoiar em tecnologia. "Nos primeiros filmes, era incrível saber e imaginar que as pessoas realmente estavam naqueles lugares. Era legítimo, autêntico. Fizemos o máximo possível para que isso se mantivesse no nosso", contou Abrams.

Abrams também revelou que as fotos e cenas filmadas no deserto de Abu Dhabi se passam em um planeta inédito da franquia, Daku, e não em Tatooine, lar de Anakin e Luke Skywalker, como os rumores diziam anteriormente.

Em mais uma revelação da convenção, planeta será central para o encontro do novo trio de protagonistas, formado por Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (o piloto de x-wing Poe Dameron) e John Boyega (o stormtrooper Finn). A principal teoria é que os três conduzirão a história, enquanto o trio a presença do trio de protagonistas veterano, Ford, Hamil e Fisher, funcionará como uma ponte entre as duas gerações, mas é bom não esperar tanto envolvimento deles na trama.

Dentre os atores principais da série, apenas Ford não compareceu devido ao acidente de avião sofrido por ele em março deste ano. "Harrison está bem e em casa. Certamente quando o filme sair, ele estará conosco para viver essa emoção", disse Kathleen. Também subiram ao palco Peter Mayhew (Chewbacca) e Anthony Daniels (o humano dentro da roupa de C3PO).

Pouquíssimo foi revelado da trama do novo filme que dará início a uma nova trilogia de Star Wars, o primeiro de uma série de longas promovidos pela Disney depois de adquirir a Lucasfilm há alguns anos. Ao fim do painel, algo realmente relevante foi apresentado aos fãs: um novo trailer que conta com a aparição de Harrison Ford, Chewbacca e a máscara de Darth Vadder derretida.