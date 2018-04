'Star Wars - O Despertar da Força' supera US$ 1 bilhão de arrecadação em tempo recorde

Star Wars - O Despertar da Força, sétimo filme da saga milionária, acaba de registar um novo recorde: 12 dias após a estreia, ele ultrapassou a barreira de US$ 1 bilhão de arrecadação no mundo todo. "Um tempo recorde", segundo informaram, neste domingo, 27, os estúdios Disney.

No segundo fim de semana nos cinemas, o filme registrou, de acordo com comunicado da empresa, US$ 286,8 milhões de bilheteria. Ao todo, o filme faturou US$ 545 milhões nas salas americanas e canadenses e outros US$ 546 no mundo, também disse a empresa em seu comunicado.

O recorde anterior era de Jurassic World, que, em 13 dias, ultrapassou US$ 1 bilhão de bilheteria.

Os resultados internacionais excluem a China, onde o filme chegará aos cinemas no dia 9 de janeiro. No Brasil, o sétimo Star Wars estreou no Brasil no dia 17 de dezembro.