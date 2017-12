'Star Wars: O despertar da Força' atinge us$ 2 bilhões de bilheteria mundial

Star Wars - O Despertar da Força bateu a marca de US$ 2 bilhões (R$ 7,82 bilhões) arrecadados nas bilheterias de todo o mundo. Segundo a Disney, o número obtido pela sétima parte da saga foi alcançado no último sábado, 6. Sendo assim, o filme torna-se o terceiro da história a alcnaçar tal façanha. O filme está ao lado de Titanic (US$ 2,19 bi) e Avatar (US$ 2,79 bi).

O Despertar da Força já havia quebrado vários outros recordes, como o de maior estreia de todos os tempos nos Estados Unidos (US$ 119,1 mi), o de melhor fim de semana de estreia doméstico (US$ 247,9 mi) e mundial (US$ 528,9 mi) e o de filme que mais rápido bateu a marca de US$ 1 bi no mundo, em apenas 12 dias.

O próximo episódio de Star Wars chegará aos cinemas em 15 de dezembro de 2017. Antes disso, em 16 de dezembro deste ano, A Disney lança um spin-off da saga chamado Rogue One: A Star Wars Story. O roteiro do filme se baseia em um grupo de combatentes da Resistência que se une para uma missão de roubar os planos da Estrela da Morte e trazer uma nova esperança à galáxia.