'Star Wars - Episódio VIII' começa a ser filmado; veja teaser

Star Wars - Episódio VIII já está sendo filmado e incluiu Benicio del Toro e Laura Dern ao elenco. Os trabalhos começaram nesta segunda, 15, no Pinewood Studios, em Londres, informou a Disney.

Escrito e dirigido por Rian Johnson, o filme é a continuação de O Despertar da Força, blockbuster de J.J. Abrams. O filme deve estrear em dezembro de 2017.

O elenco está maior. Além dos atores do filme anterior, a produção contará com Benicio Del Toro, vencedor do Oscar, Laura Dearn e Kelly Marie Tran.

Ao anunciar o início das filmagens, os produtores divulgaram um breve vídeo mostrando a gravação começando onde O Despertar da Força parou.