'Star Trek' lidera também nas bilheterias britânicas

Sob o comando de Chris Pine como o capitão Kirk e de Zachary Quinto no papel de Spock, as aventuras da nave Enterprise arrecadaram 5,95 milhões de libras, aquém dos 6,65 milhões de "X-Men Origens: Wolverine", apesar de estar em 11 salas a mais, segundo a empresa Screen International.

A animação "Coraline" ficou em segundo lugar, com 2,43 milhões de libras.

O filme que mostra as origens do Wolverine de Hugh Jackman caiu para terceiro lugar, e "Hannah Montana: O Filme", produto da Disney com a cantora Miley Cyrus, caiu de segundo para quarto.

A comédia romântica "Minhas Adoráveis Ex-namoradas", com Matthew McConaughey, passou de quarto para quinto lugar, e o thriller político "State of Play", em que Russell Crowe vive um repórter investigativo, ocupou a sexta posição, três abaixo da semana passada.

"17 Outra Vez", comédia adolescente com Matthew Perry e Zac Efron, foi de quinto para sétimo lugar. A oitava posição foi ocupada pelo blockbuster em 3D "Monstros vs. Alienígenas."

"Eu Te Amo, Cara" e "Velozes e Furiosos" fecham a lista dos dez mais no fim de semana na Grã-Bretanha.