'Star Trek' arrecada US$ 72,5 mi em estreia

O novo filme "Star Trek" arrecadou US$ 72,5 milhões em ingressos na América do Norte em seu primeiro fim de semana de exibição nos cinemas, de acordo com estimativas, liderando a disputa das bilheterias e revitalizando a respeitada franquia de ficção-científica.

Junto aos US$ 4 milhões obtidos na pré-estreia de quinta-feira, "Star Trek" registrou receita de US$ 76,5 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, informou neste domingo a distribuidora do filme Paramount Pictures.

Mas esse número ainda está abaixo dos 85 milhões de dólares arrecadados entre sexta-feira e domingo da semana passada pelo filme "X-Men Origens: Wolverine", que foi, de longe, a maior estreia do ano.

A receita com "Wolverine", da 20th Century Fox, caiu acentuadamente este fim de semana para US$ 27 milhões, segundo estimativas, derrubando o filme para o número dois nas bilheterias.

Enquanto a estreia de "Star Trek" foi mais fraca que as expectativas, o especialista de mercado cinematográfico Paul Dergarabedian disse que as vendas aumentaram entre sexta-feira e sábado, sinal de uma forte repercussão boca a boca e indicação de que o filme vai continuar firme no próximo fim de semana.

A produção, orçada em US$ 130 milhões, está entre os melhores filmes avaliados este ano e um dos mais bem recebidos pelos críticos entre todas as edições "Star Trek", que chegaram agora a 11 filmes.

Dirigido por J.J. Abrams, o mais recente filme da franquia pretende ser uma adaptação da série de TV original dos anos 1960, com efeitos especiais atualizados e linha narrativa que explica como a tripulação galáctica da nave Enterprise, incluindo o capitão James T. Kirk e seu assistente Spock, se conheceu.