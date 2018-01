Stan Lee, ícone dos quadrinhos, faz três projetos para a Disney Por Borys Kit LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Stan Lee, mestre das histórias em quadrinhos, acertou três projetos com a Disney, que abriga sua produtora POW! Entertainment. Os projetos são baseados em histórias e idéias de Lee, 85 anos, criador do Hulk e do Homem-Aranha. Lee fará a produção executiva dos projetos com seu parceiro na POW!, Gill Champion. "Nick Ratchett", que fala sobre bravura com um olhar diferente, terá Richard LaGravanese (de "P.S: Eu Te Amo") ligado ao roteiro e à direção. "Blaze" está sendo escrito por Gary Goldman ("O Vidente"). E "Tigresa", título provisório, segue uma mulher que começa a ter instintos parecidos com os dos tigres. O projeto está sendo escrito pelo novato Zoe Green, da série de desenhos da BBC "Wolverine & Os X-Men". Lee e Champion querem que os projetos tenham potencial para franquias. "Espero que a Disney tenha espaço no parque temático", brincou Lee.