Stallone volta ao ringue em 'Ajuste de Contas'

Cindy Pearlman, The New York Times

Se você tiver problemas para aceitar a ideia central do filme Ajuste de Contas - uma luta de boxe entre Robert De Niro, de 70 anos, e Sylvester Stallone, de 67 -, bem, não se sinta mal: Stallone também teve. "Não tinha intenção de voltar ao ringue em outro filme de boxe", diz o ator, em um hotel de Nova York. "Eu no ringue? Nesta idade? Isso não teria a menor credibilidade, afinal estou chegando aos 160 anos." E o que aconteceu? "Bem, Robert De Niro me telefonou", diz Stallone.

"Conversamos um bocado sobre o assunto. Achávamos que seria um erro, mas ficamos intrigados.O boxe, afinal, é uma metáfora da vida", diz Stallone, cujo Rocky, um Lutador 1976) é considerado o filme de boxe definitivo, exceto pelos que defendem Touro Indomável (1980), interpretado por De Niro. "A vida te derruba. O que faz uma pessoa ser bem-sucedida é ela conseguir se levantar de novo. O que realmente me atrai em roteiros hoje é uma mensagem de segunda chance."

O ator ainda possui uma incrível presença física - e conserva aquele senso de humor autocrítico que é sua marca registrada. "Quando estava escrevendo Rocky, se alguém me perguntasse se ainda estaria atuando com mais de 60 anos, eu o teria esmurrado. Quando comecei, achei que faria Rocky e fim. Eu não sabia que haveria Rocky 90 ou Rocky 91", ele acrescenta, com uma risadinha gutural.

Em Ajuste de Contas, que estreia no Brasil no dia 10 de janeiro, Stallone e De Niro interpretam dois pugilistas aposentados e arquirrivais de toda vida que, tendo se enfrentado em algumas lutas quando estavam no auge, são provocados a sair da aposentadoria para uma derradeira luta e, assim, definir, de uma vez por todas, quem é o melhor lutador.

Stallone faz Henry "Razor" Sharp, que jamais realizou seu pleno potencial, largou o negócio jovem e passou as últimas décadas trabalhando em uma siderúrgica. De Niro é Billy "The Kid" McDonnen, um amargo e desbocado dono de bar que não consegue deixar de ruminar sobre uma revanche que "Razor" nunca lhe ofereceu na época. "Este filme não é sobre um massacrar o outro", diz Stallone. "É uma história de dois homens que têm algo a provar."