Stallone vai dirigir e atuar em história real de veterano de guerra

Sylvester Stallone vai dirigir e integrar o elenco do filme "Tough As They Come", informou o site especializado Deadline nesta quarta-feira.

Stallone vai comandar as câmeras e ser um dos protagonistas do filme baseado nas histórias de Travis Mills, que também terá a participação de Adam Driver.

A história gira em torno do sargento do Exército americano que sobrevive a quatro amputações por ferimentos na guerra do Afeganistão. "Tough As They Come" vai explorar a relação entre o militar (Driver) e seu sogro (Stallone), que o acompanha ao longo da recuperação.

Stallone, de 70 anos, voltou aos holofotes de Hollywood em 2015 graças a sua interpretação como o boxeador Rocky Balboa em "Creed: Nascido para Lutar", que rendeu a ele o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. Driver, por sua vez, é o novo queridinho do cinema americano graças a "Star Wars" e do protagonismo em "Silêncio", de Martin Scorsese, e "Paterson", de Jim Jarmusch, com estreias previstas no Brasil para fevereiro e março, respectivamente.