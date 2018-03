Stallone não copiou roteiro de 'Os Mercenários', decide juiz

O juiz federal em Manhattan Jed Rakoff rejeitou, na quinta-feira, as acusações de danos por violação de direitos autorais apresentadas por Marcus Webb, que sustenta que o roteiro do filme continha 20 "semelhanças notáveis" com o seu "The Cordoba Capper".

Webb alegava que as obras tinham enredos semelhantes, envolvendo mercenários contratados em um país latino-americano governado por um ditador, um vilão chamado General Garza.

Mas Rakoff disse que não poderia haver jurado razoável que considerasse as obras tão semelhantes a ponto de eliminar a possibilidade de que Stallone tivesse criado o roteiro por conta própria.

Nem mesmo o nome do general acendeu automaticamente a luz vermelha, disse Rakoff, argumentando que "Garza" era o 34o apelido mais comum entre os hispânicos nos Estados Unidos.

"O tribunal examinou cuidadosamente toda a contestação da parte queixosa e constatou que nenhuma das citações era remotamente marcante ou legalmente suficiente", escreveu Rakoff.

"São dois roteiros diferentes, construídos sobre um tema familiar: mercenários enfrentando um ditador latino-americano."

Os outros réus no caso incluíam a produtora Nu Image Films e a Lions Gate Entertainment Corp, distribuidora nos Estados Unidos.

Advogados de Webb não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a sentença.

"Os Mercenários" foi lançado em agosto de 2010 e contou com outros antigos astros de filme de ação, como Jet Li e Arnold Schwarzenegger. A sequência, "Os Mercenários 2", estreou em agosto de 2012.

(Reportagem de Jonathan Stempel)